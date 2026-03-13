【その他の画像・動画等を元記事で観る】 King & Princeが3月25日に18枚目シングル「「Waltz for Lily」をリリース。本作の初回限定盤Bに収録される特典映像「King & Princeとうちあげ花火2025 Behind the scenes」のティザー映像がKing & PrinceオフィシャルYouTubeチャンネルで公開された。 ■『King & Princeとうちあげ花火2025』に密着 「King & Princeとうちあげ花火2025 Behind the scen