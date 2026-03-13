台湾のレストランに長島のブリが並びます。長島町で養殖されたブリが台湾最大手の外食チェーンで取り扱われることになりました。台湾へ輸出される長島産の養殖ブリです。年間約12万尾、金額にして約7億円分が台湾最大手の外食チェーン「王品集団」で取り扱われるということです。台湾の王品集団と取引がある広島魚市場が東町漁協に声をかけ、実現しました。長島産の養殖ブリは、広島の牡蠣とあわせて台湾に輸出さ