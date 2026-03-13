県は、計画を進めるスポーツ・コンベンションセンターについて、高い専門性を持つ事業者が、設計や発注などを管理する「コンストラクション・マネジメント方式」の導入を目指しています。来月上旬から、事業者の公募を始めるということです。県は鹿児島港本港区にスポーツ・コンベンションセンターを整備する計画を進めています。2月、設計の事業者を決める公開プレゼンテーションが行われ「