大村市の向陽高校で13日、調理科の生徒たちが「日本料理」をつくり、家族に振るまいました。 （生徒） 「タケノコとご飯を入れて…。いい感じ」 仲間と協力しながら真剣な表情で料理を作るのは、大村市の向陽高校調理科1年生の35人です。 生徒たちはこの1年「日本料理」について学び、食材の知識を深めて調理する技術を磨いてきました。 集大成となるこの発表会では、旬の県産食材で「春の松花堂弁当」を