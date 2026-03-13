阪神は１３日、甲子園球場の室内練習場内会議室で「阪神タイガース・阪神甲子園球場暴力団等排除対策協議会第２４回総会」を行った。出席した粟井一夫球団社長（６１）は「選手がプレーに専念でき、誰もが安心して観戦できる環境を維持するため、監督・コーチ・選手・フロントスタッフに対し、暴力団の危険性について継続的な啓発を行うとともに、そのような組織等との関係を一切遮断すべく、今後とも周知徹底に努めてまいる