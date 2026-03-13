叔父に懲役８年の判決…裁判の中で語ったことは 大阪府八尾市の住宅でコンクリート詰めにされた女の子の遺体が見つかった事件で、傷害致死の罪などに問われた叔父に懲役８年の判決が言い渡されました。 【写真を見る】飯森憲幸被告（４２） 叔父が裁判の中で語ったこととは。 そして事件発覚まで約１８年、所在がわからなくなっていたという女の子。このような「居所不明児童」への対策とは。 当時６歳のめいを暴