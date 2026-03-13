俳優の井内悠陽とダンスボーカルユニット・ＩＣＥｘ（アイス）の阿久根温世が１３日、都内で行われた、ＦＯＤダブル主演ドラマ「コントラスト」（同日２０時配信）の完成披露試写会に出席した。撮影の合間は「ずっとボケ合っていた」という２人。阿久根は井内の印象について「元気で真面目な子だけど、意外と抜けてたりしてて。ちょっと、バカ（笑）」とまさかのイジり。井内は「う、うん！？」とタジタジな様子だった。さら