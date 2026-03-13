現役時代に3冠王を3度獲得し、監督としては中日を4度のリーグ優勝に導いた落合博満氏（72）が13日、自身のYouTube「落合博満のオレ流チャンネル」を更新。ホームベースの真後ろに立って打撃練習する、伝説の正面打ちをバットを持って初公開した。バッターボックスに立って打撃練習をするのは当たり前。落合氏が現役時代に打撃フォームを強制するために行ったのが、伝説の正面打ちだ。室内練習場などにこもり報道陣の取材、撮影