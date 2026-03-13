水上村は、毎年独自で「桜の開花」を発表しています。ことしは去年より11日早い宣言となりました。■村職員「1、2、3、4…一番あっちにもひとつあるんですけれど、とりあえず5つですね」 水上村では、観光客の呼び込みを目的に2004年から毎年、独自で桜の開花を宣言しています。ことしは12日午後1時ごろ、村が標本木としている役場南側のソメイヨシノに5輪以上の花が咲いたとして、去年より11日早く開花を宣言しました。村によ