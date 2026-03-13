朝倉未来が社長を務める１分間最強を決める格闘技イベント「ＢｒｅａｋｉｎｇＤｏｗｎ（ブレイキングダウン）１９」（２０日、ＩＧアリーナ）で対戦予定だった“アウトローのカリスマ”瓜田純士と関東最大級ギャング集団元最高幹部の内藤裕の試合が中止となったことが１３日、明らかとなった。朝倉が自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルで発表した。大会を巡っては格闘技系ＹｏｕＴｕｂｅｒのジョビンのチャンネルで未公開だったオ