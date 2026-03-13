◇オープン戦ヤクルト11―0オリックス（2026年3月13日神宮）ヤクルトの4番・オスナに待望の一発が飛び出した。2―0の6回無死一塁でオリックス・権田の直球を強振。確信のアーチを左翼スタンドに運んだ。「打ったのはストレート。しっかりと振り抜けたので気持ち良かったです。ヒサシブリ」。オープン戦出場10試合目での一発。8日の西武戦で長岡が今春の実戦でチーム初アーチを放った際、池山監督は「次はオスナの番