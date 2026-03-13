愛知県教育委員会は、ことし（2026年度）の公立高校入試 定時制課程の第2次選抜の最終志願者数を発表しました。きょう受け付けた志願変更を反映したもので、これで確定となります。 【一覧で掲載】確定版 愛知県公立高校入試2026 定時制課程 第2次選抜 志願者数 一覧はコチラ ■定時制課程 第2次選抜の日程出願期間：3月5日（木）午前9時～3月12日（木）午後3時まで 志願変更受付：3月13日（金）午後3時まで入学検査