第2日、通算3アンダーで首位に立った佐久間朱莉＝オリエント・クラブ（共同）台湾ホンハイ・レディース第2日（13日・台湾・オリエント・クラブ＝6720ヤード、パー72）開幕2連勝を狙う年間女王の佐久間朱莉が1イーグル、4バーディー、2ダブルボギーの70で回り、通算3アンダーの141で5位から単独首位に立った。前日首位のヌック・スカパン（タイ）が3打差の2位。金沢志奈、吉沢柚月、鶴岡果恋ら4人が通算1オーバーの3位で追う。