「多摩川巧者決定戦！第２１回澤乃井カップ」（１３日、多摩川）亀山雅幸（４２）＝９２期・群馬・Ａ２＝が３日目８Ｒ、井手良太（大阪）のカドまくり強襲に遭いながらも、２コースから差して２着とし、予選突破に望みをつないだ。「レースができない感じではないし、悪くないと思って乗っているが、井手選手とは足が違いすぎますね」とエース７３号機との舟足の差は感じている様子。予選突破には２走１５点がノルマ。それで