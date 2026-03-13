ソフトバンクの小久保裕紀監督（54）が13日、都内のソフトバンクグループ本社で行われた激励会に出席。WBCに出場中の近藤健介外野手（32）に熱いエールを送ったことを明かした。チェコ戦前日の9日にメールを送った。「近藤が心配でメールしてしまいました。“やってやれ健介！”と送った言葉に対して“やったります！”と返ってきたので。心配ないと思います。必ずやってくれるのを皆さん期待しましょう」1次ラウンドは13打