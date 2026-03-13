カーリング女子の中部電力でスキップを務める北沢育恵は、先月閉幕したミラノ・コルティナ五輪から刺激を受けている。軽井沢国際選手権初日（１３日、長野・軽井沢アイスパーク）の予選は、北海道銀行に９―０で快勝し、白星スタートを切った。２―０の第３エンド（Ｅ）に３点、第４Ｅに４点をスチールするなど、試合を優位に進めた。北沢は「初戦にしては、自分たちのやることがしっかりできた試合だった」と振り返った。フ