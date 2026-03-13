お笑いタレントの小島よしおが、１３日放送の大阪・ＡＢＣテレビ「ｎｅｗｓおかえり」に生出演し、オードリー・若林正恭の初小説について言及した。若林は２月に自身初の小説「青天」（アオテン）を文藝春秋から刊行した。述べた。高校のアメフト部を舞台にした物語で発売前に重版となり、話題となっている。若林について聞かれた小島は「多才ですね」と評し、続けて「テレビに出始めたのがオードリーさんと同じぐらいでした