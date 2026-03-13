2026年はAIグラスと据え置き型ゲーミングPCが主役。翻訳やナビを空間に映し出す「Even G2」や、4KでPCゲームを堪能できる「Steam Machine」など、日常と娯楽を革新する注目機を紹介します。 グリーンの文字が空間に浮かび日常生活をスマートにサポート Even RealitiesEven G29万9800円〜 SPEC ●ディスプレイ：多層3Dフローティングディスプレイ●接続：Bluetooth BLE5.2●防塵・防水性能：IP67●機能：AI翻訳、ナビ