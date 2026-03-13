妊娠・出産はずっと自分の中にあったテーマAV女優であり、小説家。唯一無二の兼業作家・紗倉まなが、２月12日に10冊目となる著書『あの子のかわり』（河出書房新社）を上梓した。描いているのは“妊娠と出産”。メイクアップアーティストである主人公の由良が、親友・有里奈の妊娠を機に、自分でも正体の分からない狂気のような葛藤に振り回され始めるというストーリーだ。「AVの仕事をしていると、良くも悪くも興味本位で結婚や子