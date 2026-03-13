100円ショップの【セリア】では、推し活に使えるグッズが多数揃っている様子。ぬいぐるみ、アクスタ、写真、うちわなど、お気に入りのグッズをアレンジできるさまざまな商品が見つかるようです。今回は、“推し”をバッグに付けてお出かけできる「推し活キーホルダー」をピックアップ。自分好みにアレンジできるグッズを、セリアで探してみてください。 可愛すぎ！ ハート型のバインダーキーホルダ