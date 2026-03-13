アイドルグループ「マジカル・パンチライン」の沖口優奈が、10日発売の「週刊SPA!」（扶桑社）3月17日号の人気コーナー「美女地図」に登場した。 【写真】桃もマシュマロも見事です 多くのアイドルグループではメンバーカラーというものが存在する。沖口が初期に背負った“青”の衣装をまとい、爽やかに艶やかに今の姿をとらえた。やわらかそうなマシュマロをビキニで包み込み、プ}