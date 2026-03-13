ハノーファーがエッセンMF水多海斗に関心ドイツ3部のロート・ヴァイス・エッセンに所属するMF水多海斗に、来季に向けたステップアップの可能性が浮上しているとドイツメディア「Liga-Zwei.de」が報じている。現在25歳のアタッカーは今季公式戦26試合で7ゴール9アシストと出色の数字をマーク。その活躍を受け、来季の1部昇格を争うハノーファーが獲得に向けた調査を進めているという。水多は2019年、前橋育英高を卒業後に渡独し