◇大相撲春場所６日目（１３日、エディオンアリーナ大阪）綱取りの大関・安青錦（安治川）が西前頭３枚目・王鵬（大嶽）にきめ出しで敗れ、早くも３敗目を喫した。１場所１５日制が定着した１９４９年夏場所以降に昇進した横綱３５人のうち、直前場所で６日目までに３敗した例はなく、場所後の昇進が厳しい状況に追い込まれた。４９年夏場所以降、直前場所で３敗しての昇進は４人いる。３敗目を喫したのは１９６年秋場所の柏戸