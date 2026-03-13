俳優の駿河太郎、三船美佳がMCを務める、MBSテレビ『住人十色〜家の数だけある 家族のカタチ〜』(後5：00※関西ローカル)のあす14日放送回には「オンオフの切り替えは階段!?リモートワーク夫婦の段々の家」が登場する。【住人十色】1階から最上階まで複雑に入り組んだ4つの階段舞台は、福岡県福岡市。住人（アルジ）は、1歳の子どもがいる3人家族。5年前に東京からUターン移住し、昨年妻の地元に新居を構えた。住宅街で存在