【モスクワ共同】ロシアのペスコフ大統領報道官は13日、米国によるロシア産原油の一時的な制裁緩和を巡り「ロシア産原油の大幅な供給なしに市場の安定化は不可能だ」と評価した。
