◇大相撲春場所6日目（2026年3月13日エディオンアリーナ大阪）最速での綱獲りを目指す大関・安青錦（21＝安治川部屋）が平幕・王鵬（26＝大嶽部屋）に極め出しで敗れた。崖っ縁の3敗目を喫した。まっすぐ踏み込んできた王鵬にもろ差しになって攻めたが、左右から抱え込まれた。上体を起こされ、なすすべなく極め出された。先場所も敗れており、天敵攻略ならず。支度部屋では「今日はなしで」と取材に応じなかった。まだ