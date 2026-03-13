米マット最高峰で活躍する人気日本人女子レスラーが、ド派手なビジュアルで名作映画をオマージュ。狂気のキャラクターが「あなたにぴったりと海外ファンから絶賛されている。【画像】日本人美女、“キル・ビル”オマージュのド派手ビジュアルWWE女子スーパースターのジュリアが12日、自身のX（旧ツイッター）を更新。“キル・ビル”オマージュのビジュアルで写った写真を公開した。公開された写真では、ジュリアがクエンティ