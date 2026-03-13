東京電力は13日夜、柏崎刈羽原子力発電所6号機の発電機を送電系統から切り離し、発送電を停止する判断を行ったと発表しました。これに伴い、原子炉の出力を20%まで落とすとしています。 東京電力は、12日午後に発電機から微小な地絡(地面への電流漏れ)を示す警報が発生し、詳細な調査が必要になったためと説明しています。柏崎刈羽原発6号機は1月に再稼働し、3月18日の営業運転開始を目指して設備の確認作業などを進めています