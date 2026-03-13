北海道・稚内警察署は2026年3月13日、暴行の疑いで稚内市に住む無職の男（89）を現行犯逮捕しました。男は3月13日午前7時ごろ、自宅で妻（80代）の顔面などをゴボウ束で数回殴打する暴行を加えた疑いがもたれています。午前7時過ぎ、稚内警察署へ無言の電話があり、警察が所要の捜査で被害にあった妻だと特定しました。警察によりますと当時、自宅には夫婦2人しかおらず、何らかの理由で男が妻の顔や頭をゴボウ2本の束で殴打したと