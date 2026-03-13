2025年11月に20年の運転延長期間に入った川内原発2号機では、1月から定期検査が行われています。30日の発電再開を目指していて、13日は、原子炉に燃料を入れる作業が公開されました。13日、川内原発2号機で公開されたのは、原子炉に燃料を入れる「燃料装荷」という作業です。（記者）「こちら川内原発2号機では、原子炉に燃料を入れる作業が行われています」川内原発2号機は、2025年11月に運転の開始から40年を迎え、20年の