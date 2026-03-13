プロレスラーとして人気団体・スターダムで活動を再開したフワちゃんが２０日のＴＯＫＹＯＭＸ「５時に夢中！」（月〜金曜・後５時）に出演する。活動再開後初めての地上波復帰となる見込み。この日、Ｘを更新し「来秋金曜の５時に夢中出ます」と報告。「ご意見番からのするどい意見にも、しっかり受け身をとって頑張ります」と意気込みをつづった。ＹｏｕＴｕｂｅｒやタレントとして活躍していたフワちゃんは、お笑いタレ