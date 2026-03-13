巨人は１３日、東京ドーム開催試合で昨年に引き続き、場内限定で生配信する音声コンテンツ「ビバ・ラ・ジオ」を開催すると発表した。複数回を予定しており、そのうち３回はニッポン放送「ショウアップナイター」とのコラボレーション企画となる。初回は５月２７日のソフトバンク戦で、ボーイズグループ「ＴＡＧＲＩＧＨＴ」から西山智樹と前田大輔をパーソナリティーに迎えて配信。２人は始球式にも登場する。【コメント】前田