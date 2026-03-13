俳優・松田龍平の妻で、モデルでフォトグラファーのモーガン茉愛羅（まあら）が１３日に自身のインスタグラムを更新し、第２子妊娠を報告した。「息子が無事に４歳になりました」と書き出し、長男と撮影した２ショットをアップ。続けて「そして現在、第二子を妊娠中です」と伝え、「新しい命を授かれたことに感謝しながら、大切に日々を過ごしていきたいと思います！」と家族が増える喜びをつづった。モーガンは２０２１年１