60周年を迎えた荒尾市のグリーンランドで、春のイベント開催を前にオープニングセレモニーが行われました。 14日から始まる春のイベントでは、アーティストや動画クリエイターによる音楽ライブやトークイベントのほか、ゴールデンウィークには打ち上げ花火も予定されています。グリーンランド春のイベントは5月31日まで開催されます。