新年度予算案はさきほど衆議院予算委員会で可決されました。【映像】高市総理のコメント（実際の様子）高市総理大臣「国民生活に支障を生じさせないよう、年度内に成立をさせていただけるように、国会での審議に誠実に対応して参っているつもりです」夜には本会議で採決され、中道や国民民主などすべての野党が反対に回るなか与党の賛成多数で可決される見通しです。週明けから参議院で審議が始まりますが野党側は、審議時間