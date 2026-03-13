◇大相撲春場所6日目○王鵬（きめ出し）安青錦●（2026年3月13日エディオンアリーナ大阪）安青錦の立ち合いの踏み込みは良かった。素早く二本差して、良い形をつくったように見えた。だが、そこからの攻めに厳しきさがなかった。王鵬に両腕をきめられ、自由に腕を使えなくなったこともあって、投げを打ってしのぐのが精いっぱいになってしまった。理詰めで相撲を取る安青錦にとって、王鵬のような大きな相撲を取るタイ