◆プロアマ交流戦巨人３軍４―０ＢＣ山梨（１３日・ジャイアンツ球場）巨人３軍はＢＣ山梨に勝利し、今季から就任した会田有志３軍監督（４２）の初陣を勝利で飾った。３軍は昨秋のキャンプから「一芸に秀でた選手の育成」をテーマに掲げ、個の尖（とが）った個性に磨きをかけてきた。この日は打撃が売りのティマが本塁打を放ち、坂本達、笹原が盗塁に成功。４点リードの９回には、起用の幅を広げるため、キャンプから捕手に