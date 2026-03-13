幹線道路の路上で燃える炎。12日夜、消防に「トラックが燃えながら走っている」と通報が相次ぎました。現場の西消防署前では、消防署に燃えながら駆け付けた移動販売用のトラックの荷台が黒く焼け焦げています。燃えたのは、地元で有名な焼き芋屋さんのトラックです。12日午後10時前、消防に相次いだ「トラックが燃えながら熊本駅方向に向かっている」などといった熊本市内の国道3号線付近などから寄せられた通報。石焼き芋などを