メ～テレ（名古屋テレビ） ミラノ・コルティナオリンピックのスノーボードで、銀メダルを獲得した愛知県岩倉市出身の長谷川帝勝選手が、知事を表敬訪問しました。 オリンピック初出場の長谷川選手は、スノーボード男子スロープスタイルで日本勢初となるメダルを掴み取り、新たな歴史を作りました。 長谷川選手は13日、そのメダルを胸に大村知事を表敬訪問し、「オリンピックは通過点