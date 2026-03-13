愛知県一宮市で去年5月、妊婦が車にはねられて死亡し、その後生まれた長女が重い障害を負った事故の裁判。13日、長女の父親が出廷し、介護の苦労や将来への不安を話しました。一宮市で去年5月、妊娠9か月だった研谷沙也香さん(当時31)が車にはねられて死亡した事故では、帝王切開で生まれた娘の日七未ちゃんも脳に重い障害を負いました。車を運転していた児野尚子被告(50)は、沙也香さんに対する過失運転致死の罪のみで起訴