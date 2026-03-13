ボートレース平和島の「にっぽん未来プロジェクト競走in平和島」は準優勝戦3個レースを終え、14日12Rで優勝戦が行われる。優勝戦で注目は4号艇で登場する高倉和士（34＝福岡）だ。準優勝戦は10R1号艇で登場した高倉。インからスタートは東本勝利、金子龍斗と並ぶコンマ07の3番手だった。1マークは先マイを果たしたが、スタートで先行された2コース森野正弘と4コースカドの三浦永理に差された。2マークは三浦が先取り。高倉は