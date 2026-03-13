巨人の鈴木尚広2軍外野守備兼走塁コーチ（47）と矢野謙次巡回打撃コーチ（45）が9日に放送されたBS10の野球トークバラエティー「ダグアウト!!!」（月曜後9・00）にゲスト出演。現役時代にチームメートだった大打者の人柄について語った。現役時代から仲が良く、ロッカールームも隣だったという2人で出演。“走塁のスペシャリスト”だった鈴木氏と“代打の切り札”だった矢野氏は「平成の巨人を支えたジョーカー2人」と紹介され