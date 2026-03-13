ＷＢＣでは日本と初めて戦うベネズエラは、投打でバランスがいい。攻撃の中心はリードオフマンのアクーニャ（ブレーブス）だ。１次ラウンドでは、２０２３年に４１本塁打、７３盗塁をマークし、ナ・リーグ最優秀選手（ＭＶＰ）に輝いた実力を存分に発揮。４試合のうち３戦で一回に出塁し、いずれも先制のホームを踏んでいる。「日本も我々と同じようにいいチームだ。ベストを尽くし、全力を出し、良いプレーをすることが重要だ