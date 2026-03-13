All About ニュース編集部では、2026年2月26日に全国の10〜60代の男女250人を対象に、「道の駅」に関するアンケートを実施しました。今回の記事では、「茨城県の道の駅」を対象としたランキングを紹介。それでは、「好き＆行ってみたい茨城県の道の駅」ランキングの結果を見ていきましょう。【6位までの全ランキング結果を見る】2位：常総（常総市）／40票2位に選ばれたのは「常総」でした。常総市にある道の駅で、2023年4月に開業