全国両会（全国人民代表大会・中国人民政治協商会議全国委員会）において、「ゼロカーボン輸送回廊」が注目ワードの一つとなった。7日に開かれた国務院新聞弁公室のブリーフィングで、国家発展・改革委員会は「第15次五カ年計画（2026〜30年）」期間中に、中国全土で1万キロメートル以上のゼロカーボン輸送回廊を計画・配置する方針を明らかにした。新華社が伝えた。一方、現場においても、ゼロカーボン輸送回廊の建設に向けた多く