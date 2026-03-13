7人組女性アイドルグループ・ParaLuluの星乃ななせさんは3月12日、自身のX（旧Twitter）を更新。過去のプリクラ写真について弁明したところ、「アウティングじゃないよね？」「書いちゃって大丈夫そ？？」などのコメントが寄せられました。【写真】星乃ななせ＆男性のプリクラショット「友達のセンシティブな部分書いちゃって大丈夫そ？？」同日、DEATHDOL NOTEのサブアカウントはParaLuluの公式アカウントが星乃さんを紹介する投