11年連続人気No.1をさらに後押しする「スゴい特別仕様車」とは11年連続で販売台数ナンバーワンに輝いたホンダ「N-BOX」。一時は順位が入れ替わる場面もありましたが、その根強い人気は今も揺るぎません。軽スーパーハイトワゴン市場の“絶対王者”として、他の追随を許さない圧倒的な存在感を放っています。【画像】超カッコいい！ これがホンダの「“特別”な軽スーパーハイトワゴン」です！ 画像で見る（30枚以上）そんなN