ミラノ・コルティナオリンピックで銀メダルを獲得したスノーボードの長谷川帝勝選手が、愛知県の大村知事を表敬訪問しました。 【写真を見る】「楽しみながら自分の競技を愛し続けて」長谷川帝勝選手が子どもたちにエール 男子スノーボード「スロープスタイル」 ミラノ・コルティナオリンピックで銀メダル 地元愛知で大村知事に報告 きょう午後、母校の副校長らとともに愛知県公館を訪れた