TikTokの「アカウントが永久停止されました」ドジャースで編成部選手育成・能力開発の主任を務めているウィル・アイアトン氏が13日、インスタグラムを更新。TikTokの「アカウントが永久停止されました」と報告した。「もし原因が分かる方は、教えてください」と呼びかけた。大谷翔平投手の通訳も務めているアイアトン氏は、侍ジャパンの戦略スタッフとして活動している。開設から1週間、インスタグラムを更新し、「投稿始めて1