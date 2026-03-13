【前編】 【写真を見る】【特集・前編】人情グルメ「二刀流」の老舗飲食店を取材！ラーメン店なのに名前が「もちや」長年愛される看板メニューをいただきます（山形） 今回は、人情味あふれる山形県川西町の老舗飲食店を取材しました。夫婦で店を営むこちらの島貫さんが意外な特技を発揮する「二刀流」のお店です。 今回伺ったのは、川西町の「もちや」です。 佐藤友美アナウンサー「こちらのお店の名前は「